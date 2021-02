Germania-Usa: Merkel, necessaria strategia comune per Russia e Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la cancelliera, il Paese è “un concorrente”, ma è necessario per risolvere problemi globali come il cambiamento climatico. Tuttavia, la Cina ha acquisito “sempre più potenza sull'arena internazionale” negli ultimi anni. Di fronte a tali sviluppi, ha sottolineato Merkel, “dobbiamo reagire come alleanza transatlantica e Paesi democratici”. In tale prospettiva, le istituzioni multilaterali devono essere “nuovamente” rafforzate, perché, come osservato dalla cancelliera, “quando siamo deboli, troppo lenti a reagire e a cambiare, strutture sussidiarie sono create o guidate dalla Cina in Asia”. Secondo Merkel, è quindi necessario “reagire, per mostrare che abbiamo qualcosa da contrapporre”. Germania e Stati Uniti “insieme”, ha infine dichiarato la cancelliera, devono “definire le sfide strategiche” in una “agenda chiara”. (Geb)