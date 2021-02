Lazio: Pompeo (Upi), ricostruire e semplificare sistema autonomie locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Upi Lazio e della Provincia di Frosinone, Antonio Pompeo, è stato relatore all'audizione di ieri presso la Commissione Affari costituzionali e statutari ed Enti locali del Consiglio regionale del Lazio. Sul tavolo la proposta di legge numero 273/21 relativa alle 'Disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e lo sviluppo delle zone montane del Lazio'. "Pompeo - si legge in una nota di Upi Lazio - ha sottolineato principalmente due aspetti: da un lato la necessità di chiarire le funzioni di programmazione e gestione dei servizi montani attribuite ai diversi enti locali, con le necessarie risorse per esercitarle; dall'altro l'inserimento delle attività delle Unioni nella programmazione locale di area vasta". (segue) (Com)