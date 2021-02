Lazio: Pompeo (Upi), ricostruire e semplificare sistema autonomie locali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Upi Lazio "abbiamo chiesto alla Regione -Ha detto Pompeo nella nota- di valorizzare le Assemblee dei Sindaci delle Province e la Conferenza metropolitana come luoghi della concertazione istituzionale. Per questo il processo di riordino delle Comunità montane può avvenire a partire dagli ambiti territoriali attuali all'interno delle stesse Assemblee". Per il presidente della provincia di Frosinone, dunque, le parole d'ordine sono valorizzazione e semplificazione: "Attraverso questo sistema sarà possibile non solo affrontare le singole esigenze delle zone montane secondo criteri di efficienza e di programmazione, ma gli interventi in agenda saranno più immediati e a tutto vantaggio dei territori. Occorre evitare – ha concluso – che la scelta volontaria dei singoli Comuni interessati si risolva nella creazione di nuovi enti che complicano i rapporti tra le Province, la Città metropolitana e i Comuni, singoli e associati, del territorio". (Com)