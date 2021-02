Difesa: Stoltenberg, grandi sforzi da Ue in spese militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha fatto grandi sforzi per aumentare le spese destinate alla Difesa. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. "Saluto con favore e sostengo gli sforzi dell'Unione europea in materia di difesa. Credo davvero che nel campo della difesa l'Ue cercherà di ridurre la frammentazione della propria industria della difesa e incrementare la propria spesa", ha detto. "Questo lo abbiamo auspicato, ma adesso sta succedendo", ha aggiunto. Il segretario generale ha sottolineato che "nel futuro avremo bisogno di più cooperazione tra la Nato e l'Ue" nel mitigare "gli impatti sulla sicurezza" dovuti da altri Paesi come la Cina.(Res)