Commercio: Campidoglio, presto nuovi bandi su ambulanti, annullati rinnovi automatici concessioni (2)

- "Roma fa da apripista per una svolta epocale. Riportiamo finalmente legalità e trasparenza nel settore del commercio ambulante, sino ad oggi feudo indiscusso dei soliti noti a causa di un susseguirsi di provvedimenti nazionali e regionali illegittimi e in contrasto con la Direttiva Bolkestein, norma comunitaria che impone la messa a bando delle licenze. Ho richiesto un parere dell'Autorità per porre fine al far west pluridecennale delle concessioni di lunga durata, dei rinnovi automatici senza procedure di selezione pubbliche, dello sbarramento all'accesso di attività economiche per le quali tutti i cittadini hanno il diritto di concorrere. Parliamo di migliaia di postazioni in città: bancarelle, mercati, camion bar, con particolare riferimento a quelle zone di pregio che evidentemente si concentrano nel centro storico, nel Municipio I. Ho dato mandato ai Dipartimenti e ai Municipi di ritirare eventuali procedimenti avviati per il rinnovo automatico delle concessioni e procedere alla stesura di nuovi bandi. Questa vittoria dell'Amministrazione è una vittoria dei cittadini, e di tutti i Comuni italiani che potranno valersi di questo precedente per riaffermare la legalità", dichiara la sindaca Virginia Raggi. (segue) (Com)