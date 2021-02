Commercio: Campidoglio, presto nuovi bandi su ambulanti, annullati rinnovi automatici concessioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato "argomenta il dovere, per Roma Capitale, di disapplicare il quadro normativo regionale e nazionale in materia di rinnovi delle concessioni dei posteggi su area pubblica in funzione del primato del Diritto europeo sulle disposizioni nazionali incompatibili con il dovere di collaborazione degli Stati membri a non adottare o mantenere in vigore provvedimenti in contrasto con le regole di concorrenza applicabili alle imprese. Si riaffermano quindi l'inderogabilità di procedure a evidenza pubblica per la selezione degli assegnatari di posteggi, la necessità di prevedere una durata limitata e proporzionale agli investimenti delle concessioni e il prevalere di criteri trasparenti e non discriminatori, ogni qualvolta venga assegnato un bene pubblico per l'esercizio di attività suscettibili di apprezzamento in termini economici", conclude il Campidoglio nella nota. (Com)