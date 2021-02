Sicurezza: Stoltenberg, migliore difesa contro disinformazione è stampa libera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La migliore difesa contro la disinformazione e il miglior modo per rispondere a questa "sfida" è "avere una stampa libera e indipendente". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. "È fondamentale e rappresenta la migliore difesa contro la disinformazione avere una stampa libera e indipendente, per verificare queste informazioni in modo che le stesse non prevalgano mai" ha dichiarato Stoltenberg, ricordando l'impegno della Nato per la sicurezza cibernetica. (Res)