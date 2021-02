Biden agli alleati europei: "Insieme per difendere la democrazia e vincere la corsa con la Cina"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono tornati, e con loro un partenariato atlantico imprescindibile per difendere una “democrazia sotto attacco” e per vincere la “dura competizione” con la Cina. È il messaggio che oggi il presidente Joe Biden ha consegnato ai suoi alleati europei con il suo intervento alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. “L’ultima volta ho partecipato a questo dibattito da privato cittadino e ho detto che sarei tornato: sono stato di parola”, ha scherzato il capo della Casa Bianca in apertura del suo discorso. Approfittando della presenza in collegamento video della cancelliera tedesca Angela Merkel e del presidente francese Emmanuel Macron, Biden ha sottolineato la necessità per Stati Uniti e Unione europea di fare fronte comune di fronte alle minacce dello scenario globale, attribuendo tra queste una posizione di grande rilevanza alla Cina di Xi Jinping.In questo senso, Biden ha invitato gli alleati a prepararsi a una “dura” competizione strategica a lungo termine con la Cina, della quale vanno respinti “gli abusi economici e le coercizioni”. “La competizione con la Cina sarà dura. È quello che mi aspetto e lo accetto”, ha sottolineato il presidente Usa dicendosi convinto che Stati Uniti e Unione europea possano infine vincere “la corsa per il futuro”. A patto, tuttavia, che “tutti giochino con le stesse regole”, incluse le compagnie cinesi. Biden ne ha avute anche per la Russia e per il suo presidente Vladimir Putin, accusato di tentare di indebolire il progetto europeo e l’alleanza atlantica. “I problemi con la Russia sono magari diversi rispetto a quelli con la Cina, ma sono egualmente reali”, ha affermato il presidente Usa. Biden ha precisato di non voler tracciare uno schema “Occidente contro Oriente”, ma ha sottolineato che “affrontare l’avventatezza della Russia” è cruciale per proteggere la sicurezza collettiva. Inoltre, il leader statunitense ha chiarito che non è possibile tornare “ai rigidi blocchi della Guerra fredda”, poiché vi sono delle aree di necessaria cooperazione quali la lotta ai cambiamenti climatici e il contrasto alla pandemia di Covid-19, per il quale ha annunciato lo stanziamento di due miliardi di dollari per l’iniziativa di vaccinazione globale Covax.Sul fronte della sicurezza è chiaro l’impegno degli Stati Uniti a mantenere i propri impegni verso l’Europa, tenendo fede all’Articolo 5 dell’Alleanza atlantica e stracciando il piano per il ritiro delle proprie forze dalla Germania. “So che negli ultimi anni le nostre relazioni sono state messe alla prova – ha aggiunto riferendosi all'amministrazione del suo predecessore, Donald Trump – ma gli Stati Uniti sono pronti a impegnarsi nuovamente nei confronti dell’Europa”. “Lavoreremo più strettamente per affrontare le minacce condivise e per continuare a sostenere i valori comuni come libertà e pace”, ha assicurato Biden. Il presidente Usa ha fatto riferimento diretto all’Articolo 5 della Nato, verso il quale ha garantito “pieno impegno”: “Un attacco a uno di noi è un attacco a tutti”. In questo contesto, l’inquilino della Casa Bianca ha annunciato anche l’attesa cancellazione del piano di Trump per il ritiro di una parte delle truppe Usa di stanza in Germania. “Siamo determinati a riconquistare la vostra fiducia”, ha spiegato.Un tema chiave dell’intervento è stato quello della “democrazia sotto attacco”, in Europa come negli Stati Uniti. "Il nostro partenariato - ha spiegato il capo della Casa Bianca - è durato ed è cresciuto negli anni perché ha le sue radici nella ricchezza dei nostri condivisi valori democratici. Questi non sono in vendita. Sono costruiti su una visione del futuro nella quale tutte le voci hanno importanza. Dove i diritti di tutti sono protetti e lo stato di diritto è rispettato. Nessuno di noi è riuscito pienamente a realizzare questa visione. E in troppi posti, anche in Europa e negli Stati Uniti, i progressi democratici sono sotto attacco". Secondo Biden, siamo nel mezzo di un dibattito fondamentale sulla direzione futura del nostro mondo: tra quelli che sostengono che – date tutte le sfide che dobbiamo affrontare, dalla quarta rivoluzione industriale alla pandemia globale – l’autocrazia è la soluzione migliore, e quelli che invece capiscono che la democrazia è essenziale per affrontare quelle stesse sfide. "Gli storici esamineranno questo momento e ne scriveranno. Io credo con tutto me stesso che la democrazia deve prevalere. Dobbiamo dimostrare che le democrazie possono ancora fare il bene della nostra gente. Questa è la nostra elettrizzante missione. La democrazia non arriva per caso: dobbiamo difenderla, rafforzarla, rinnovarla. Dobbiamo dimostrare che il nostro modello non è un relitto della storia: è il miglior modo per realizzare la promessa del nostro futuro. E se lavoriamo insieme con i nostri partner democratici, con forza e fiducia, so per certo che sapremo affrontare qualunque minaccia", ha concluso Biden. (Gmr)