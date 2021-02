Roma: Campidoglio, pronto bando per assegnazione chiosco bar piazzale Loriedo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro la prossima settimana verrà pubblicato il bando per l'assegnazione del chiosco bar situato all'interno del parco di piazzale Loriedo, nel quartiere Colli Aniene, nel Municipio IV. Lo rende noto il Campidoglio. "L'immobile era stato chiuso e sequestrato nel 2017 a causa di diverse problematiche, tra le quali abusi edilizi - si legge in una nota -. Roma Capitale è rientrata in possesso del bene nel 2020, in seguito al dissequestro dell'immobile, e si è attivata con la necessaria istruttoria per predisporre il bando. Entro martedì prossimo saranno inoltre eseguite operazioni di pulizia straordinaria nella fontana che si trova all'interno dell'area verde adiacente al chiosco bar". (Com)