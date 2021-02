Nato: Macron, necessario ricostruire insieme architettura sicurezza della Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario ricostruire insieme l'architettura della sicurezza della Nato. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, durante la Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Secondo Macron, ò'architettura per la sicurezza comune passa anche per il dialogo con la Russia "che non deve essere compiacente ma esigente ed è la chiave affinché il blocco europeo possa vivere in pace", ha aggiunto il capo dello Stato. Macron ha sottolineato la necessità di mantenere la "libertà della sovranità", spiegando di avere preso "in prestito" questa espressione dall'ex primo ministro australiano, Malcolm Turnbull. "Questo vale per l'azione che abbiamo condotto insieme nel settore della sicurezza cibernetica, nello spazio marittimo, nello spazio", che sono "nuove zone di conflittualità", ha aggiunto il titolare dell'Eliseo. Più l'Unione europea investe nella difesa e più siamo "credibili come membri della Nato", ha continuato Macron. (Res)