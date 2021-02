Iraq-Turchia: riapre la prossima settimana il valico di confine di Serzer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il valico di confine di Serzer, situato sul confine tra Iraq e Turchia, nel sotto-distretto iracheno di Kani Masi, riprenderà le operazioni la prossima settimana dopo essere stato chiuso per un anno a causa del Covid-19. Secondo quanto ha dichiarato Herman Rashid, funzionario del valico, al portale iracheno “Shafaq”, il governo della regione del Kurdistan iracheno ha emesso una direttiva per riaprire Serzer la settimana prossima, e l’amministrazione si sta coordinando con la parte turca per consentire la ripresa dei transiti. Il principale valico di confine fra Turchia e Iran, anch’esso posto sotto il controllo del governo curdo, è quello di Ibrahim Khalil, nel governatorato di Duhok. (Res)