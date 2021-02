Governo: Cuppi (Pd), obiettivo è superare diseguaglianze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Valentina Cuppi, presidente del Partito democratico, "le diseguaglianze sono tante e di diverso genere. Come Pd nel Piano di ripresa e resilienza - ha continuato ospite a Radio Immagina - eravamo riusciti ad ottenere l'obiettivo trasversale di superare le diseguaglianze territoriali, generazionali e di genere. In questa visione c'è il problema dell'occupazione, del sistema sanitario e dei servizi che vanno offerti ai cittadini del Paese con livelli che vanno mantenuti". Cuppi ha, poi, proseguito: "Per questo abbiamo scelto di sostenere il governo Draghi. Per dare fiducia e speranza all'Italia. Per dare un governo stabile: le persone hanno bisogno di certezze e di una guida salda in questo momento eccezionale". (Rin)