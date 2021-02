Turismo: Federconsumatori, Norwegian Air vicina al fallimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci auguriamo che tale operazione porti a un riconoscimento adeguato e proporzionato alle somme spese: come spesso è avvenuto in passato, sono proprio i passeggeri la parte più debole che, nella più rosea delle ipotesi, ottiene un rimborso irrisorio rispetto alla spesa effettuata", si legge nella nota di Federconsumatori. Nel frattempo la compagnia ha fatto sapere che sta continuando a volare. E che su quelle poche rotte rimaste non ci sono problemi su “prenotazioni attuali e future”. Federconsumatori invita infine i cittadini interessati a rivolgersi agli sportelli presenti sull’intero territorio nazionale o allo sportello nazionale Sos Turista (059 251108) per assistenza sulla presentazione della richiesta, nonché per valutare le azioni da intraprendere qualora i rimborsi ottenuti siano sotto forma di voucher o punti per i programmi fedeltà, che potrebbero rivelarsi carta straccia. (Com)