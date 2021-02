Vaccini: Pase (Lega), da Regione Lombardia fatti concreti, oggi primo vaccino domiciliare a cittadino over 80

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre gli esponenti della Sinistra in Consiglio regionale continuano a polemizzare inutilmente contro il presidente Fontana, Regione Lombardia dimostra invece con i fatti di lavorare sodo nell'interesse e a tutela della salute dei suoi cittadini". Così interviene il consigliere regionale Riccardo Pase, componente della commissione Sanità al Pirellone, commentando la prima vaccinazione anti Covid domiciliare ad un cittadino over 80, effettuata questa mattina a Cologno Monzese. "E mentre il ministro Speranza tutt'oggi non è ancora in grado di garantire un piano vaccinale adeguato per l'Italia, in Regione Lombardia, alla raccolta adesioni per la popolazione più anziana che è iniziata solo lunedì, già da ieri ha fatto seguito l'avvio dell'inoculazione dei primi vaccini. E oggi, a Cologno Monzese è stata avviata anche la vaccinazione a domicilio per gli anziani più fragili e non in grado di muoversi dalla propria abitazione. Questo - prosegue l'esponente della Lega - dimostra non solo che il sistema di registrazione sul portale sta pienamente funzionando, ma anche l'efficienza della regia messa in atto da Bertolaso, che oggi ha voluto essere personalmente presente a Cologno. Grazie anche all'Asst Nord Milano, eccellenza a livello Lombardo, che ha saputo gestire tempestivamente sul territorio il piano vaccinale. Nel caso specifico della somministrazione a domicilio, sono circa 500 i cittadini over 80 che ne usufruiranno nell'area nord milanese". (Com)