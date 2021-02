Germania: Merkel smorza aspettative su allentamento restrizioni anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca Angela Merkel è tornata a smorzare le aspettative di un prossimo allentamento delle restrizioni in vigore in Germania per il contenimento della pandemia di coronavirus. È quanto riferisce l'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”. In particolare, Merkel ha affermato che soltanto in caso di una bassa incidenza dei contagi potranno essere riaperti i settori chiusi dal blocco generale, efficace dal 16 dicembre al 7 marzo. La cancelliera ha quindi ribadito che scuole e asili avranno una posizione prioritaria nella ripresa delle attività. Seguiranno negozi, eventi cultura e sport, in un approccio che potrebbe essere “sapientemente combinato”. A sua volta, il portavoce del governo federale, Steffen Seibert, ha comunicato che l'allentamento delle restrizioni anticontagio non deve provocare un nuovo balzo delle infezioni da Covid-19, con un “effetto yo-yo”. In tal caso, ha avvertito Seibert, i settori appena riaperti verrebbero richiusi. L'efficacia e gli sviluppi futuri del lockdown saranno discussi da Merkel con i primi ministri dei Laender durante una videoconferenza che si terrà il 3 marzo. Intanto, dal primo giorno dello stesso mese, potranno riaprire barbieri e parrucchieri nel rispetto di severe misure d'igiene. Per l'allentamento delle restrizioni anticontagio, il governo federale ha stabilito come parametro il raggiungimento in maniera stabile di un'incidenza settimanale delle infezioni inferiore ai 35 nuovi casi su 100 mila abitanti. (Geb)