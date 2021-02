Ex Ilva: Landini (Cgil), governo valuta possibilità golden power

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'incontro di oggi sull'ex Ilva si è chiarito che il governo considera "il settore dell'acciaio un settore strategico", e i ministri "hanno indicato anche la possibilità della golden power, quindi di una legge speciale. Sarebbe utile che si affrontasse non solo la questione di Taranto, ma tutta la questione dell'acciaio nel nostro Paese". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dopo l'incontro sull'ex Ilva con il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, e il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Sull'incontro di oggi, ha affermato Landini rispondendo alle domande dei giornalisti, "esprimiamo un giudizio positivo per gli impegni presi", ma "per esprimere un giudizio positivo su tutto bisogna fare incontri con i ministri e i presidenti, e li faremo punto per punto", ha aggiunto.(Rin)