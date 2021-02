Difesa: Turchia sigla accordo con studio legale Usa per lobbying su programma caccia F-35

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha siglato un accordo di consulenza con uno studio legale con sede a Washington, Arnold and Porter, per fare lobbying presso le autorità Usa a tutela dei diritti legali turchi riguardo al programma dei caccia F-35, da cui Ankara è stata esclusa dopo l’acquisto dei sistemi di difesa S-400 dalla Russia. Lo riferisce il quotidiano turco filo-governativo “Daily Sabah”. La società Sstek, controllata dalla Presidenza turca delle industrie della difesa (Sbb), dipartimento dell’esecutivo di Ankara, ha siglato un contratto con lo studio legale per “consulenza strategica e comunicazione” con le autorità Usa. Secondo il contratto, riferisce il quotidiano, lo studio legale “fornirà consigli riguardo a una strategia per le Sbb e gli appaltatori turchi per restare nell’ambito del programma congiunto per i caccia, prendendo in considerazione e affrontando i complessi fattori geopolitici e commerciali in gioco”. Secondo l’agenzia di stampa turca “Anadolu”, più che una riammissione al programma lo scopo del contratto è “tutelare gli interessi legali” di Ankara. La Turchia è stata rimossa dal programma nel 2019, sulla base dell’affermazione – fatta dagli Usa – per cui il sistema S-400 acquistato da Mosca potrebbe essere utilizzato per ottenere segretamente dettagli classificati sui caccia F-35 prodotti da Lockheed Martin, oltre a essere incompatibile coi sistemi di difesa Nato. La Turchia dal canto suo insiste sul fatto che gli S-400 non saranno integrati coi sistemi Nato, e non rappresenterebbero una minaccia per l’Alleanza atlantica. (Tua)