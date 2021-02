Oms: Tedros, rientro degli Usa importante non per i soldi ma per loro ruolo globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rientro degli Stati Uniti nell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) è un fatto importante per il ruolo cruciale che Washington ricopre come leader globale, più che per il suo ruolo finanziario. Lo ha detto il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, intervenuto oggi alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Il lato positivo di questo ritorno "non ha niente a che vedere con i soldi ma con il ruolo globale che gli Stati Uniti ricoprono", ha detto Tedros, ringraziando Biden per aver riportato il Paese nell'organismo dopo la rottura con il predecessore Donald Trump. Il direttore dell'Oms ha anche ribadito l'importanza di garantire un'informazione corretta sul Covid-19, affermando che "la disinformazione è pericolosa quanto la pandemia stessa". (Res)