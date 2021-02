Niger: domenica il ballottaggio delle presidenziali, favorito l'ex ministro dell'Interno Bazoum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 7,5 milioni di cittadini in Niger saranno chiamati alle urne domenica prossima, 21 febbraio, per il secondo turno delle elezioni presidenziali che vedrà sfidarsi al ballottaggio l'ex ministro dell’Interno Mohamed Bazoum e l'ex presidente Mahamane Ousmane. Bazoum - che al primo turno dello scorso 27 dicembre ha ottenuto il 39,3 per cento dei voti contro il 16,9 per cento di Ousmane - è considerato il grande favorito alla successione del presidente uscente Mahamadou Issoufou, che lascerà il potere dopo due mandati quinquennali. Per il capo di Stato uscente l'appuntamento elettorale di dicembre è stato la prova che il Paese "crede nella democrazia" e che i suoi governanti rifiutano di "giocare" con la Costituzione cercando di rimanere al potere. "Questa è la prima volta in 60 anni che c'è stato un passaggio di consegne da un presidente democraticamente eletto a un altro democraticamente eletto. Siamo in procinto di stabilire una tradizione democratica", ha detto Issoufou. Sui risultati di dicembre pende tuttavia la contestazione della coalizione dell’opposizione Cap 20-21, di cui è espressione il candidato Ousmane, che in occasione del primo turno ha accusato il Partito per la democrazia e il socialismo (al governo) di brogli elettorali. La missione di osservazione dell’Unione africana ha da parte sua affermato di aver rilevato "poche irregolarità".Insieme al primo turno delle elezioni presidenziali, il 27 dicembre si è votato anche per le legislative e, in base ai risultati ancora provvisori, il Pnds - al potere in Niger dal 2011 - risulta in testa con 80 seggi su 171, seguito dal principale partito di opposizione Moden Fa Lumana con 19 seggi. Fra le principali sfide che il governo entrante dovrà affrontare c'è quella della sicurezza. Il ministro dell'Interno facente funzione, Alkache Alhada, ha assicurato di recente che il governo nigerino "non abbandonerà" i leader delle regioni in preda all'insicurezza e ha promette di istituire forum regionali per promuovere "la convivenza e la coesione" fra le comunità locali. Il Paese deve tuttavia fare i conti con la crescente minaccia jihadista, che si è concretizzata in modo particolarmente cruento lo scorso 2 gennaio con l'attacco avvenuto nella regione di Tillaberi, nel quale sono state uccise oltre 100 persone e ne sono rimaste ferite altre 30. Alhada - che ha sostituito Mohamed Bazoum quando quest'ultimo si è candidato alla presidenza - ha promesso di recente ai leader politici, religiosi e comunitari nella città occidentale di Ouallam è intenzione dell'esecutivo uscente rafforzare la coesione fra i membri delle comunità djermas, fulana, tamashek (tuareg) e di origine araba, "tra nomadi e agricoltori, persone stanziali e pastori". Dopo l'attacco nei villaggi di Tchombangou e Zaroumdareye, ha sostenuto Alhada, il governo di Niamey ha rafforzato la sua presenza militare nella regione.Insieme a Mali, Mauritania, Ciad e Burkina Faso, il Niger fa parte del gruppo G5 Sahel, che con l'operazione a guida francese Barkhane si è impegnato a combattere i gruppi terroristici. Gli attacchi nigerini sono avvenuti in effetti negli stessi giorni in cui il Gruppo di sostegno all'Islam e ai musulmani (Gsim), fazione jihadista attiva nel Sahel e legata ad Al Qaeda, ha rivendicato due attentati - il primo avvenuto il 28 dicembre, il secondo il 2 gennaio - nei quali sono morti in totale 5 militari francesi. Nelle due rivendicazioni, il Gsim ha sottolineato di aver agito "per mettere fine all'occupazione francese nella regione del Sahel", messaggi che hanno sollevato preoccupazione nell'opinione pubblica francese, ormai contraria per oltre il 60 per cento all'operazione nel Sahel. Tuttavia, in occasione del vertice G5 Sahel che si è svolto il 15 e 16 febbraio in videoconferenza da N'Djamena, il presidente francese Emmanuel Macron ha sottolineato che le modalità della presenza militare francese e internazionale nel Sahel saranno riviste, ma non nei prossimi mesi, durante i quali Parigi e i suoi alleati regionali continueranno a collaborare per sconfiggere la minaccia terrorista e garantire la sicurezza dei Paesi colpiti. (Res)