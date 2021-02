Norvegia: governo manterrà attuali restrizioni anti Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo norvegese manterrà in vigore la maggior parte delle attuali regole restrittive per contrastare il coronavirus. La decisione è in linea con le raccomandazioni che il governo ha ricevuto dalla Direzione norvegese della sanità e dall'Istituto nazionale di sanità pubblica (Fhi). L'esecutivo e le due istituzioni sanitarie ritengono che ci sia ancora bisogno di una "forte rete di sicurezza nazionale"."Poiché il declino dei tassi di infezione ora sembra essersi fermato e non abbiamo ancora acquisito una vasta esperienza con le nuove varianti di virus più infettive, allo stato attuale c'è il rischio di allentare troppo le misure", ha avvertito la Direzione di sanità. L'unica novità sostanziale riguarda l'attività sportiva per i più giovani. “Bambini e giovani sotto i 20 anni possono competere e partecipare a eventi sportivi. All'interno degli impianti, ci potranno essere fino a 50 persone 200 all'aperto", ha detto la premier Erna Solberg durante la conferenza stampa in cui ha annunciato le decisioni dell'esecutivo norvegese. (Sts)