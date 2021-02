Milano: De Corato, piazzale Maciachini specchio di una città abbandonata dall'amministrazione Sala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ciò che è avvenuto sere fa in piazzale Maciachini è lo specchio di una città abbandonata dall'amministrazione Sala". Lo dichiara il consigliere comunale di Fd'I a Milano ed assessore regionale Riccardo De Corato in merito all'aggressione a colpi di coltellate tra senzatetto rumeni avvenuta tra sabato e domenica scorsi in Piazzale Maciachini e per la quale oggi è stato convalidato l'arresto dell'aggressore, un 41enne rumeno. "Lo sfondo dell'episodio racconta di una comunità dell'est europeo che ha trovato nella strada il proprio dormitorio. Sono gli stessi individui che di giorno vediamo fermi ai semafori a chiedere con insistenza l'elemosina e che poi trascorrono la notte nell'accampamento di senzatetto rumeni quale è diventato Piazzale Maciachini. Persone che potrebbero essere espulse e rimpatriate nel loro paese, ma che il centrosinistra evidentemente preferisce facciano parte del tessuto produttivo della nostra città”. “Dieci anni fa, come Giunta comunale, tenevamo sotto controllo il territorio: nel piazzale c'era una camionetta dei militari, tolta l'indomani della sua elezione dall'ex sindaco Pisapia. Oltre a questa, avevamo anche una unità della polizia urbana denominata 'Sierra' che interveniva contro l'accattonaggio molesto. L'unica cosa che il centrosinistra, Sala e la sua Giunta hanno saputo rispondere contro queste sacche di degrado sparse a macchia d'olio per la città sono state le variopinte 'piazze aperte', panacea contro tutti i mali. Dieci anni di governo della città da parte del centrosinistra- conclude De Corato- sono state una sciagura per la sicurezza dei milanesi". (Com)