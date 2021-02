© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per il Coordinamento di iniziative del settore del turismo, Massimo Garavaglia, ospite de "Il mix delle cinque" su Rai Radio1 ha chiarito di non aver "attaccato" il ministro Speranza, ma di aver "solo detto che così si creava un danno" alla stagione sciistica e che "bisognava rimediare". Per il neo ministro in quota Lega "l'importante è ripartire benissimo l'anno prossimo" usando "già tutta l'estate". (Rin)