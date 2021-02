Emirati: famiglia reale Dubai, ci stiamo "prendendo cura" della principessa Latifa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La famiglia reale di Dubai ha reso noto con un comunicato che la principessa Latifa, figlia dell'emiro Mohammed bin Rashid al Maktoum, sarebbe nella sua casa, e che la famiglia se ne starebbe "prendendo cura". Il comunicato arriva in seguito alla pubblicazione da parte della stampa britannica di diversi video in cui la principessa stessa accuserebbe la famiglia e il padre di "tenerla in ostaggio" sin da quando avrebbe provato a scappare dal Paese nel 2018. Da quanto si legge nel comunicato, la principessa "continuerebbe a migliorare", e la famiglia Al Maktoum si sarebbe detta "speranzosa" che Latifa possa "ritornare alla vita pubblica quando sarà il momento". La principessa aveva confessato nei video di sentire la propria vita minacciata dalla famiglia reale. La diffusione dei video ha generato richieste provenienti da diversi Paesi nel mondo per un'inchiesta sul suo caso guidata dalle Nazioni Unite, e l'Alto commissariato per i diritti umani ha formalmente richiesto agli Emirati Arabi Uniti di fornire una prova che la principessa sia ancora in vita. Il comunicato fornito tuttavia non allega fotografie, video o altri documenti che possano provare lo stato di salute della principessa Latifa.(Rel)