Casa: Caudo (Municipio III), inaccettabili illazioni contro sindacati inquilini

- "Quando i sindacati, in particolare quelli degli inquilini, vengono presi di mira da una rappresentante delle istituzioni, delegata dalla sindaca alle periferie e legalità, portando avanti rappresentazioni finalizzate a minarne l'utilità sociale, mostrandoli come correi di un sistema incapace di risolvere questioni di massima importanza come quello del diritto alla casa e additandoli come parte integrante di un sistema mafioso, si sta attuando una grave delegittimazione di alcuni degli strumenti cardine della democrazia". Così in una nota Giovanni Caudo, presidente del Municipio III. "Un atto contrario a ogni istituzione. Non solo - spiega Caudo - si rivela tutta la sconcertante debolezza di un'amministrazione che sul tema delle periferie è del tutto assente, come mostrano anche le difficoltà legate all'erogazione dei buoni affitto in tempi vagamente ragionevoli. La Angeli si sta improvvisando in un ruolo non suo: governare fenomeni complessi e articolati come sono le città è altra cosa che fare inchieste", conclude. (Com)