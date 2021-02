Lazio: Uil, ricerca, sanità e istruzione sono pilastri società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricerca, sanità, istruzione sono pilastri della società. Lo dichiara in una nota il segretario generale della Uil del Lazio, Alberto Civica, che nel comunicato cita anche Sandro Pertini: "Per me libertà e giustizia sociale costituiscono un binomio inscindibile: non vi può essere vera libertà senza giustizia sociale, come non vi può essere vera giustizia sociale senza libertà". "Questa frase di Sandro Pertini - spiega Civica - ha dato il via al nostro ultimo Congresso per ribadire quanto sia fondamentale in una società che si professa libera e democratica la giustizia sociale, l'equa possibilità per chiunque di accedere ai valori fondanti di una società, ovvero istruzione, sanità, giustizia. Valori che guidano il nostro operato e che intendiamo ulteriormente valorizzare oggi, alla vigilia della giornata mondiale della giustizia sociale, istituita dalle Nazioni Unite nel 2007". (segue) (Com)