Covid: Cecchetti (Lega), Lombardia rimasta zona gialla grazie ai contenimenti locali attuati da Regione

- “Complimenti alla giunta regionale lombarda e al governatore Attilio Fontana perché nonostante le incognite per le varianti del virus, nonostante le difficoltà strutturali di un territorio da 10 milioni di abitanti, con un'inevitabile concentrazione quotidiana nell'area metropolitana di Milano di studenti, lavoratori e pendolari, la Regione Lombardia è riuscita restare nei parametri per mantenere la zona gialla, con evidente sollievo per i commercianti, i ristoratori e tutti gli altri lavoratori che non avrebbero potuto permettersi ulteriori restrizioni” lo dichiara in una nota Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier. “Se la Lombardia sta contenendo la diffusione del contagio è per via delle opportune e preventive limitazioni localizzate, attuate per contenere meglio, tracciare e isolare i piccoli focolai locali nelle varie province. Un eccellente lavoro che ha dato i suoi frutti, permettendo alla Lombardia di restare gialla” conclude Cecchetti. (Com)