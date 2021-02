Roma: gang di bulle a Cinecittà, indaga la polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una gang di giovanissime, tutte minorenni che dimostrano però di essere violente e aggressive, sono diventate la preoccupazione dei genitori di adolescenti nel quartiere di Cinecittà a Roma. Una vicenda su cui, secondo quanto apprende “Agenzia Nova”, gli agenti del commissariato Romanina stanno indagando da diverso tempo ma, trattandosi di minorenni e di indagini in corso, è d’obbligo il silenzio. Un fenomeno che non sarebbe nuovo ma, stando alle numerose ultime denunce, sembrerebbe in rapido sviluppo. Nelle chat delle mamme si racconta di figlie aggredite da un gruppo numeroso di bulle che si dividono i compiti; mentre le picchiatrici si avventano sulla vittima di turno, le altre le fanno da scudo nascondendo l’aggressione ad occhi indiscreti. (segue) (Rer)