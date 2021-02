Francia: fonti stampa, Macron prende tempo per decidere su eventuali restrizioni Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron si dà dagli otto ai dieci giorni per decidere su una eventuale stretta della misure in vigore contro il coronavirus o su un possibile allentamento di quelle in vigore. Lo riferisce in esclusiva il quotidiano "Le Figaro", citando uno dei partecipanti della videoconferenza tra il capo dello Stato e una ventina di parlamentari della maggioranza. Dal 15 dicembre, data dall'inizio della seconda serrata, il capo dello Stato francese ha evocato per la prima volta la possibilità di un alleggerimento delle restrizioni in vigore. (Frp)