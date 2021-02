Usa-Ue: Biden alla Conferenza di Monaco, le nostre democrazie sono sotto attacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In troppi posti, in Europa come negli Stati Uniti, la democrazia è “sotto attacco”. Lo ha detto il presidente degli Usa, Joe Biden, nel suo intervento odierno alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Un discorso incentrato in particolare sull'importanza dell'alleanza transatlantica, che resterà "pietra angolare" del 21mo secolo come lo è stata nel 20mo. "Il nostro partenariato - ha spiegato il capo della Casa Bianca - è durato ed è cresciuto negli anni perché ha le sue radici nella ricchezza dei nostri condivisi valori democratici. Questi non sono in vendita. Sono costruiti su una visione del futuro nella quale tutte le voci hanno importanza. Dove i diritti di tutti sono protetti e lo stato di diritto è rispettato. Nessuno di noi è riuscito pienamente a realizzare questa visione. E in troppi posti, anche in Europa e negli Stati Uniti, i progressi democratici sono sotto attacco". (segue) (Res)