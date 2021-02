Usa-Ue: Biden alla Conferenza di Monaco, le nostre democrazie sono sotto attacco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Biden, siamo nel mezzo di un dibattito fondamentale sulla direzione futura del nostro mondo: tra quelli che sostengono che – date tutte le sfide che dobbiamo affrontare, dalla quarta rivoluzione industriale alla pandemia globale – l’autocrazia è la soluzione migliore, e quelli che invece capiscono che la democrazia è essenziale per affrontare quelle stesse sfide. "Gli storici esamineranno questo momento e ne scriveranno. Io credo con tutto me stesso che la democrazia deve prevalere. Dobbiamo dimostrare che le democrazie possono ancora fare il bene della nostra gente. Questa è la nostra elettrizzante missione. La democrazia non arriva per caso: dobbiamo difenderla, rafforzarla, rinnovarla. Dobbiamo dimostrare che il nostro modello non è un relitto della storia: è il miglior modo per realizzare la promessa del nostro futuro. E se lavoriamo insieme con i nostri partner democratici, con forza e fiducia, so per certo che sapremo affrontare qualunque minaccia", ha concluso Biden. (Res)