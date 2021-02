Brasile: Bolsonaro annuncia azzeramento imposte carburanti e critica Petrobras

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha annunciato che dal primo marzo saranno azzerate le imposte federali sul gas da cucina e le accise federali sul diesel. In particolare, nel caso del gas, la misura sarà permanente e nel caso dei carburanti avrà durata di due mesi. L'annuncio è arrivato nel corso di una trasmissione dal vivo sulla pagina Facebook del presidente in cui il capo dello stato ha anche criticato la gestione della compagnia energetica nazionale Petrobras annunciando che "succederà qualcosa" alla compagnia statale nei prossimi giorni. Bolsonaro ha affermato che la bombola del gas da cucina viene venduta al consumatore a circa 90 real (14 euro), nonostante il suo valore sia intorno ai 40 real (6,5 euro). "Se il prezzo è di 90 real per i consumatori ma il valore di costo è di 40 real, significa che ci sono 50 real tra tasse e margini di profitto dei distributori", ha detto Bolsonaro. (segue) (Brb)