Brasile: Bolsonaro annuncia azzeramento imposte carburanti e critica Petrobras (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le informazioni diffuse in merito da Petrobras, basate su dati raccolti tra il 31 gennaio e il 6 febbraio di quest'anno, il prezzo del gas da cucina ha una composizione differente. Il 47 per cento è relativo al costo del gas stesso, il 35 per cento al costo di distribuzione e rivendita, il 15 per cento è relativo ad accise e imposte degli stati (Icms) e il 3 per cento a tasse e imposte federali (Pis, Pasep e Cofins). Il valore delle tasse federali è circa di 2,70 real (45 centesimi di euro) su 90 real (14 euro). Annunciando i cambiamenti per le accise, il presidente ha anche criticato Petrobras. "Non posso interferire, né interferirei mai nella gestione di Petrobras, anche se qualcosa di certo accadrà in Petrobras nei prossimi giorni, deve cambiare qualcosa", ha detto. "Nel corso di quest'anno c'è stato un aumento, fuori dalla curva dei prezzi secondo me: 10 per cento per la benzina e 15 per il diesel. Quando aumentano i prezzi le critiche arrivano tutte a me, nonostante non dipenda da me", ha concluso. (Brb)