Slovacchia: Covid, premier Matovic insiste sull'autorizzazione allo Sputnik V

- Il premier slovacco, Igor Matovic, vorrebbe che il ministro della Sanità, Marek Krajci, autorizzasse l'uso del vaccino anti-Covid Sputnik V. Lo ha detto oggi in conferenza stampa, ripreso dall'agenzia di stampa "Tasr". Matovic ha criticato la resistenza di uno dei partiti della maggioranza che sostiene il suo governo, Za ludi, ad autorizzare l'impiego del vaccino russo in Slovacchia. Evidenzia che lo Sputnik V è già in uso in 29 Paesi nel mondo oltre che nella vicina Ungheria e che i ritardi nell'approvvigionamento di vaccini da parte dell'Unione europea rischiano di recare danno alla campagna vaccinale slovacca. Per questo motivo il capo del governo di Bratislava ritiene che il ministro della Sanità debba far uso delle sue attribuzioni per autorizzare il vaccino russo in via emergenziale. A bloccare la possibilità che Bratislava segua l'esempio dell'Ungheria e negozi forniture da Mosca in via emergenziale, senza attendere l'approvazione dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema), è stato ieri sera il partito di governo Za ludi, che si è opposto a una risoluzione dell'esecutivo sul tema. (segue) (Vap)