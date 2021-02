Imprese: Gattei (Eni), su rinnovabili non escludiamo M&A ma senza pagare troppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita del Piano strategico è nelle nostre mani: per raggiungere l'obiettivo dei 15 gigawatt di capacità da fonti rinnovabili entro il 2030 si potrebbe effettivamente pensare ad operazioni di fusione o acquisizione, ma facciamo leva sulle nostre capacità per non pagare troppo. Così Francesco Gattei, chief financial officer di Eni, rispondendo alle domande degli analisti durante la presentazione del Piano strategico 2021-2024. "Cercheremo opportunità dove abbiamo attività già esistenti, oppure in paese dove abbiamo delle sinergie: l'idea in ogni caso non è di metterci in corsa con altri competitors per avere più gigawatt", ha spiegato. (Ems)