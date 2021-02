© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La circolazione è ripresa sull'intera linea M2. Lo comunica Atm in un messaggio sul suo profilo Twitter ufficiale: "I soccorsi si sono conclusi, abbiamo riaperto l'intera linea. Gli ingressi nelle stazioni sono scaglionati, con possibili blocchi ai tornelli. In attesa seguite le indicazioni degli annunci sonori e del nostro personale". (Com)