Speciale infrastrutture: FlixBus, buon lavoro a governo Draghi, Recovery al centro dell’Italia del futuro

- I migliori auguri di buon lavoro al presidente del Consiglio Mario Draghi, al ministro dei Trasporti Giovannini, al ministro per la Transizione Ecologica Cingolani e a tutta la squadra di governo. Questo l'incoraggiamento al nuovo esecutivo da parte del managing director di FlixBus Italia, Andrea Incondi. “Quelli che ci attendono saranno mesi particolarmente importanti e delicati per tutti i cittadini e per le aziende più colpite dall'emergenza: stiamo vivendo una situazione difficile e la via d'uscita è ancora lontana, ma le indicazioni colte nel discorso programmatico del presidente Draghi vanno nella giusta direzione”, ha detto, sottolineando la necessità di non sprecare l’occasione del Recovery plan. “Non si tratta di intervenire con piccole misure che guardino solo al presente, ma bisogna cogliere questa occasione come l'opportunità per disegnare un futuro nuovo: digitale e sostenibilità, infrastrutture e trasporti efficienti rappresentano le coordinate per progettare l'Italia che funziona”, ha continuato. “Nonostante le spaventose difficoltà che il settore dei trasporti sta attraversando, FlixBus è disponibile a fare la propria parte, come sempre con responsabilità, buon senso e in prima linea per garantire una mobilità sempre più sostenibile: crediamo nel confronto tra pubblico e privato per mettere in circolo idee e competenze”, ha concluso. (Com)