Speciale infrastrutture: Ostia, Regione Lazio, partiti lavori per ripristino scogliera da idroscalo a porto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono partiti i lavori di ripristino della scogliera in difesa dell’Idroscalo di Ostia. "In seguito al fenomeno di erosione e alle violente mareggiate degli ultimi mesi - si legge in una nota della Regione Lazio - si è reso necessario intervenire con urgenza, per ripristinare i 500 metri della scogliera che va dalla foce del Tevere 'Fiumara Grande' fino al Porto di Ostia. Per mettere in sicurezza le infrastrutture retrostanti la scogliera già esistente, sarà costruita una scogliera parallela alla linea della costa, con massi naturali di cava. L’intervento, oltre a garantire il ripristino della condizione preesistente alle recenti mareggiate, consentirà un deflusso più regolare e un maggiore contenimento in caso di eventi atmosferici di grande portata. L’importo complessivo dell’intervento è di oltre 1,5 milioni di euro e la durata dei lavori sarà di 270 giorni". (Com)