Speciale infrastrutture: Caon (FI), con nuovo governo cadono resistenze ideologiche

- "Con il governo Draghi inizia una nuova fase in cui, finalmente, si potranno sbloccare i cantieri ed effettuare gli investimenti necessari per la modernizzazione del Paese. Tra gli interventi urgenti c'è anche l'ottimizzazione della Rete ferroviaria, con il completamento dell'Alta velocità su tutti i nodi principali. Un investimento che, sottolineo, va di pari passo con l'impostazione attenta alla sostenibilità ambientale indicata dal presidente del consiglio nel discorso tenuto in Senato". È quanto sostiene Roberto Caon, deputato di Forza Italia. "Nelle ultime settimane - prosegue Caon - molti comuni del Veneto hanno espresso in consiglio comunale un voto favorevole alla realizzazione della tratta ferroviaria ad Alta velocità tra Padova e Bologna, e molti altri lo faranno nei prossimi giorni. Si tratta di un collegamento colpevolmente dimenticato, che esclude un'ampia area del Nordest, fino a Trieste, da un collegamento rapido con Firenze, Roma, Napoli e, più a Sud, fino a Salerno. Un investimento sicuro che costituirebbe un volano per imprese e turismo. Ora che sembrano, finalmente, cadute le resistenze ideologiche che, per pochi e infondati pregiudizi, tenevano in ostaggio i precedenti governi su questo tema, confido sul fatto che anche quest'opera potrà essere inserita nella lista dei finanziamenti del Recovery Plan". (com)