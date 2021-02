Speciale infrastrutture: Italia-Ucraina, convegno online su opportunità di investimento nel Paese dell'Europa orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In data odierna si è svolto il convegno online "Opportunità di investimento in Ucraina per le imprese italiane: privatizzazioni e concessioni", durante il quale ai rappresentanti degli ambienti economici italiani, imprenditori e responsabili delle istituzioni finanziarie sono stati presentati i progetti di investimento e privatizzazione attuali in Ucraina nelle aree come infrastrutture, trasporti, agricoltura, ecc. Come riferisce una nota dell'ambasciata ucraina a Roma, i partecipanti alla conferenza sono stati informati in dettaglio sulle ultime modifiche nella legislazione locale volte a liberalizzare delle imprese in Ucraina, il sostegno statale agli investimenti, ai sensi della legge № 1116-IX sul sostegno statale dei progetti di investimento, l'introduzione di meccanismi di prestito agevolato per le piccole e medie imprese e altro. (Com)