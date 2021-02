Speciale infrastrutture: Bianchi, trasporti non sono parentesi muta in vita ragazzi, ma momento importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha poi sottolineato come le difficoltà non siano distribuite in modo lineare in tutto il Paese "ci sono zone emarginate come le montagne, i centri urbani, non tutti i territori sono nelle stesse condizioni, noi ci mettiamo dalla parte dei territori con maggiori difficoltà. Sappiamo - ha concluso - che i trasporti sono la connessione necessaria per rimanere insieme". Altri interventi si sono susseguiti nel corso del webinar: Giuseppe Ruzziconi, presidente di federMobilità "Il Recovery Fund è la nostra grande occasione per il rilancio del sistema scuola che è fortemente connesso con quello dei trasporti. Grazie al Next Generation Eu l'Italia ha ricevuto, complessivamente, oltre 210 miliardi di euro lungo un periodo di alcuni anni grazie ai quali sarà possibile, sviluppare le 6 macroaree per rilanciare il Paese: rivoluzione verde e transizione ecologica; coesione sociale; sanità; digitalizzazione e competitività culturale; mobilità sostenibile e infrastrutture; ricerca e istruzione. (Com)