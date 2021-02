Disabilità: Stefani riceve Fand e Fish, ascolto associazioni è essenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per le Disabilità, Erika Stefani, informa su Facebook di aver ricevuto questa mattina i presidenti delle due principali Federazioni delle persone con disabilità, Fand e Fish, Nazaro Pagano e Vincenzo Falabella. "Durante l’incontro si è discusso delle priorità in agenda e dell’importanza di assicurare attenzione ai diritti delle persone con disabilità in ogni politica del governo", aggiunge per poi precisare: "Come ministro considero parte essenziale del mio mandato l’ascolto e il costante coinvolgimento delle associazioni". (Rin)