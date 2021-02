Casa: Raggi, a Roma oltre 49 mila domande buoni affitto, 12 mila ammesse, 16 mila incomplete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui buoni affitto a Roma "le domande ricevute sono 49.213 di cui 5507 cartacee. A oggi solo 455 sono ancora da istruire". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, nel corso di una diretta sulla sua pagina Facebook. Tra queste "12 mila risultano ammesse e sono 11.711 quelle già pagate; 19 mila sono state escluse definitivamente per mancanza dei requisiti richieste; 16 mila domande sono in fase di soccorso istruttorio, cioè gli uffici si stanno facendo dare le informazioni mancanti perchè le richieste sono state presentate in modo incompleto", ha concluso. (Rer)