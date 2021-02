Speciale energia: Enea sigla alleanza strategica con Confindustria per promuovere l'idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Individuare il potenziale delle catene dell'idrogeno industriale, soluzioni innovative e possibili scenari operativi rafforzando la collaborazione tra ricerca e industria. Sono questi gli obiettivi di un'alleanza strategica - un vero e proprio "patto dell'idrogeno" - sottoscritta da Confindustria ed Enea nell'ambito delle iniziative per ridurre i costi di approvvigionamento energetico industriale, promuovere la sostenibilità e sviluppare tecnologie di frontiera. Lo riferisce un comunicato dell’Ena. "Confindustria considera la Strategia nazionale idrogeno come un potenziale punto di svolta per la sostenibilità", ha dichiarato Aurelio Regina, delegato di Confindustria per l'energia. "Garantire uno sviluppo industriale sostenibile che soddisfi gli obiettivi europei di neutralità climatica è un progetto prioritario”, ha dichiarato Regime precisando che l'accordo con Enea, “consentirà di valorizzare al meglio la posizione di leadership tecnologica dell'industria italiana, nell'ambito di un progetto per il nostro Paese". (Com)