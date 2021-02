Speciale energia: Russia completata installazione turbine eoliche nella centrale Enel di Azov

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'installazione di tutte le 26 turbine eoliche nel sito del parco eolico di Azov, in Russia, è stata completata. Lo ha riferito il servizio stampa dell'Agenzia per lo sviluppo degli investimenti della regione russa di Rostov. I componenti delle unità sono stati prodotti nello stabilimento Bashnja Vrs di Taganrog (joint venture tra Rusnano, Severstal e Windar Renovables S.L.) e da Siemens Gamesa Renewable Energy. Secondo l'agenzia, la messa in servizio è attualmente in corso presso il parco eolico di Azov. Il sito ha una capacità di 90 megawatt e potrebbe essere messo in funzione nel maggio 2021. Gli investimenti di Enel Russia nel progetto di costruzione del parco eolico sono stimati in 132 milioni di euro. (Rum)