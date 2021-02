Speciale energia: Repubblica Ceca, anche il ministero delle Finanze a favore di un addio al carbone dal 2033

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Finanze ceco si è unito al coro di coloro che vogliono anticipare al 2033 la fine dell'utilizzo del carbone per la produzione di energia termoelettrica. Lo riporta l'agenzia di stampa "Ctk". "Il ministero delle Finanze propone che il 2033 venga scelto come anno della fine dell'uso del carbone per la produzione di energia elettrica e termica nella Repubblica ceca. Consideriamo il 2038 una data meno ambiziosa alla luce dell'obiettivo di neutralità dal carbone", si legge in un documento del dicastero. A giustificazione dell'accelerazione dell'abbandono del combustibile fossile, il ministero menziona l'atteso aumento dei prezzi dei certificati di emissione e la ridotta volontà del settore bancario di finanziare la produzione energetica basata sul carbone. (Vap)