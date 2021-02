Speciale energia: Ue-Iran, telefonata tra Michel e Rouhani, focus su accordo nucleare e Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e il presidente iraniano, Hassan Rouhani, hanno avuto una discussione telefonica in hanno fatto il punto sull'impatto socioeconomico e sanitario della pandemia di Covid-19 e hanno avuto uno scambio di opinioni sul Piano d'azione globale congiunto (Jcpoa). Lo si apprende dal Consiglio dell'Unione europea che ha spiegato che Michel ha sottolineato l'importanza che l'Unione europea annette alla piena attuazione del Jcpoa nel contesto dell'architettura globale di non proliferazione nucleare e ha espresso preoccupazione per le azioni di Teheran che hanno costituito una deviazione dagli impegni iraniani ai sensi dell'accordo, inclusa l'annunciata decisione di sospendere il protocollo aggiuntivo. In questo contesto, il presidente del Consiglio ha sottolineato l'importanza di una continua cooperazione con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), anche alla luce della prossima visita in Iran del direttore generale dell'Aiea, Rafael Mariano Grossi. Il presidente Michel ha messo in evidenza il fatto che preservare uno spazio per la diplomazia, sostenuto da passi positivi, è fondamentale in questa fase. L'Ue continuerà a compiere sforzi per facilitare la piena attuazione del Jcpoa e il ritorno degli Stati Uniti d'America nell'accordo. "La pace, la sicurezza e lo sviluppo economico globali possono essere raggiunti solo attraverso un'azione multilaterale", ha sottolineato il Consiglio dell'Ue che ha aggiunto che Michel e Rouhani hanno discusso anche dello stato delle relazioni bilaterali, comprese le questioni relative ai diritti umani, nonché l'importanza della solidarietà globale e della cooperazione internazionale nella lotta alla pandemia di Covid-19. (Beb)