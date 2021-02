Speciale energia: Iran, ministro Esteri tedesco Maas, Teheran "gioca col fuoco"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran “gioca col fuoco” con la decisione di limitare le ispezioni dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) in parte dei propri impianti per l'arricchimento dell'uranio, in vigore dal 23 febbraio prossimo. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, in visita a Parigi. Maas ha aggiunto che, con le sue ultime iniziative, la Repubblica islamica mette a repentaglio la riadesione degli Stati Uniti all'accordo sul programma nucleare iraniano del 2015 (Jcpoa). Gli Usa hanno effettuato il recesso unilaterale dall'intesa nel 2018, durante l'amministrazione Trump, attuando nuove sanzioni contro l'Iran. Il nuovo presidente degli Usa, Joe Biden, sta valutando di rientrare nel Jcpoa. Per Maas, quindi, “si tratta ora di sostenere gli Stati Uniti sulla strada del ritorno” nell'accordo. (Geb)