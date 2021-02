Speciale energia: Egitto e Arabia Saudita pronte a indire gare d’appalto per interconnessione elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto e l'Arabia Saudita sarebbero in procinto di indire gare d'appalto nel corso del 2021 per scegliere le società che svilupperanno la tanto attesa linea di interconnessione elettrica. Lo ha dichiarato detto ad "Agenzia Nova" Ayman Hamza, portavoce del ministero dell'Energia egiziano. L’interconnessione tra i due Paesi sarebbe dovuta divenire operative alcuni anni fa, ma in seguito le autorità dei due Paesi hanno deciso di collegarlo al nuovo progetto Neom, la città avveniristica attualmente in fase di sviluppo nel nord dell’Arabia Saudita, vicino al confine con la Giordania. “Abbiamo raggiunto un accordo sul nuovo percorso. Probabilmente faremo delle gare d'appalto per scegliere le aziende che realizzeranno il progetto quest'anno", ha dichiarato Hamza. Il progetto per la realizzazione dell'interconnessione elettrica consentirà a Egitto e Arabia Saudita di scambiare fino a 3 gigawatt di elettricità al giorno nelle ore di punta. Dalle prime stime il progetto costerà 1,6 miliardi di dollari e verrà erogato al 40 per cento dall’Egitto e al 60 percento dall’Arabia Saudita. Per quanto riguarda l'interconnessione elettrica con l'Europa attraverso la Grecia e Cipro, Hamza ha affermato: "Stiamo completando gli studi per intraprendere un'azione nel prossimo periodo". (Cae)