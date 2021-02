Romania: ministro Esteri Aurescu, Moldova resta priorità di politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania considera la Moldova una priorità di politica estera. "Siamo e vogliamo essere un partner affidabile", ha detto il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu a Chisinau in occasione della cerimonia pubblica di presentazione dell'assistenza umanitaria fornita dalla Romania. "La Romania considera la Moldova una priorità di politica estera. Siamo e vogliamo essere un partner affidabile. Siamo lieti che la Moldova sia diventata un valido partner per l'Ue. L'unico modo verso la prosperità per la Moldova è il percorso europeo. La Romania proseguirà i progetti in Moldova per avvicinarla all'Ue", ha affermato Aurescu. Il convoglio umanitario dalla Romania è arrivato oggi a Chisinau nella piazza della Grande Assemblea nazionale. Questo contiene 1,5 milioni di maschere chirurgiche, 100 mila mascherine FFP3, 100 mila tute e 100 mila guanti monouso. (segue) (Rob)