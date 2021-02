Romania: ministro Esteri Aurescu, Moldova resta priorità di politica estera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità di Chisinau hanno voluto ringraziare la Romania. "Posso solo dire un grazie sincero e profondo. Oggi riceviamo la seconda tranche di assistenza. L'efficienza e la solidarietà dimostrate dai partner dell'Ue sono straordinarie. Ecco che oggi la Romania ci ha teso una mano e spero che questo aiuto permetta agli operatori sanitari di affrontare la pandemia", ha dichiarato il premier ad interim della Moldova, Aureliu Ciocoi. Presente alla cerimonia, la presidente moldava, Maia Sandu ha ringraziato la Romania per il suo aiuto e ha dichiarato che si basa sul sostegno di tutti i paesi dell'Ue. L'ambasciatore dell'Ue a Chisinau, Peter Michalko ha sottolineato, parlando in romeno, che l'aiuto della Romania è vitale e dimostra che l'Ue è con i cittadini moldavi e che il meccanismo dell'Ue è efficace nel fornire aiuti rapidi. Il nuovo aiuto è destinato ai cittadini della Moldova ed è concesso in attuazione del pacchetto di sostegno dalla Romania, presentato pubblicamente dal presidente della Romania, Klaus Iohannis, in occasione della visita ufficiale a Chisinau, il 29 dicembre 2020. (Rob)